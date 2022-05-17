Нижний Новгород, 17 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Без поддержки Китая и России «США не смогут получить реальную поддержку в мире» и окажутся в фактической изоляции, — об этом 17 мая заявил исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета (RDCY), вице-президент Школы Шёлкового пути Китайского народного университета Ван Вэнь на проходящей в Нижнем Новгороде Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM США

По мнению китайского эксперта, «Мир столкнулся с самой серьезной дилеммой развития за 70 лет… США превратили финансы в экономическое оружие, захватили часть активов России, подрывая доверие к финансовой системе, что приводит к тяжелейшему регрессу».

При этом, китайский эксперт утверждает, что «США, являясь величайшей страной в мире, уже не является глобальным лидером — все меньше стран признает глобальное лидерство Соединенных Штатов… Без поддержки Китая и России США не смогут получить реальную поддержку в мире. Без них США фактически будут изолированы…».

В своем выступлении вице-президент Школы Шёлкового пути Китайского народного университета подчеркнул, что «мировые лидеры должны сесть за стол переговоров и начать договариваться. Спокойствие, рациональность и переговоры, а не волнение, безумие и война — вот те способы с которыми мы можем предотвратить негативное развитие ситуации».

«Ситуация в Центральной Азии должна развиваться в направлении стабильности, — отметил Ван Вэнь, — при этом страны региона должны развиваться независимо и интегрироваться в глобальное экономическое пространство, азиатское пространство. Сегодня Китай, РФ и ЕС поддерживают общую идею развития экономики стран региона. Стабильность в Центральной Азии наша главная цель».

Справка ИА REGNUM: международный дискуссионный клуб «Валдай» — экспертно-аналитический центр, который был образован в 2004 году. За время существования площадки в ее работе приняли участие более 600 представителей международного научного сообщества из 47 стран мира.

Первая Центральноазиатская конференция «Валдая» прошла в 2021 году в Казани.