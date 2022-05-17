Москва, 17 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Российский крупный бизнес еще не ощутил в полной мере происходящие в экономике негативные изменения и поэтому продолжит активно индексировать заработную плату своим сотрудникам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Ника Егорова Зарплата

«Многие предприятия крупного бизнеса связаны с долгосрочными государственными контрактами, от их работы зависит жизнедеятельность населения, функционирование экономической инфраструктуры, — сказал Мастеров. — Речь идет в первую очередь о предприятиях транспортной отрасли, топливно-энергетического комплекса и других жизненно важных для экономики и населения отраслей. Этим предприятиям важно не допустить массового оттока кадров, в том числе и за рубеж, в целях сохранения их конкурентоспособности, устойчивости к негативным экономическим вызовам, потенциала дальнейшего развития».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что жителям РФ, занятым в малом и среднем бизнесе, не приходится надеяться на большую индексацию заработных плат.