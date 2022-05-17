Нью-Йорк, США, 17 мая, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Прием украинских беженцев в Европе высветил двойные стандарты в отношении к мигрантам, пишет 17 мая Associated Press.

Freedom House Беженцы

Президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка заявил, что, по его мнению, нельзя проводить различий между теми, кто бежит из Донбасса, и теми, кто бежит от экстремистской группировки в Нигерии.

По данным агентства ООН по делам беженцев, с конца февраля 2022 года более 6 миллионов человек бежали с Украины, из них более 3,3 миллиона приняла Польша.

При этом, по словам Рокка, мигранты и беженцы, пытающиеся попасть в Европу из стран Ближнего Востока и Африки, по-прежнему сталкиваются с жестоким обращением.

С 2014 года погибло или пропало без вести более 48 000 человек, пытавшихся попасть в Европу по морю. Тех же, кому удается добраться до берегов, в основном в Италии, Греции и Испании, часто размещают в лагерях, где они вынуждены долго ждать рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища.

«Европейцы смогли раскрыть свои объятия, приняв за несколько дней миллионы украинцев, — говорит Рокка. — Значит, это ложь, что угроза исходит со стороны Средиземного моря, когда речь идет всего о нескольких тысячах человек».

По его словам, «этническая и национальная принадлежность не должны быть решающим фактором для спасения жизни».

«Существуют двойные стандарты, — уверен Рокка. — Это очевидно. Мы видим это и не можем отрицать».