Москва, 17 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва рассказала о своих планах по возвращению в Россию. Об этом 17 мая пишут «Известия».

Ермолаев Алексей Алла Пугачёва

Артистка подтвердила, что собирается приехать в страну уже осенью. «Каникулы-то заканчиваются. Первого сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — объяснила Пугачёва.

ИА REGNUM напоминает, что в начале марта 2022 года Алла Пугачёва вместе с семьёй уехала в Израиль на отдых. Певица опровергла информацию о том, что она эмигрировала из страны.