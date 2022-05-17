Москва, , 11:04 — REGNUM В Москве с начала реализации программы реновации построено и введено в эксплуатацию 189 новых жилых домов площадью 2,5 млн кв. метров жилья, сообщили в Стройкомплексе.

Новостройки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв уточнил, что благодаря введенному объему жилья более 85 тыс. жителей переедут и старых пятиэтажек в новостройки.

Бочкарёв напомнил, что первые квартиры участникам программы реновации в Москве город передал в начале 2018 года. Тогда было построено более 250 тыс. кв. метров нового современного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за январь–апрель 2022 года по программе реновации полностью расселили 42 старых пятиэтажки.

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