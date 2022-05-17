Москва, 17 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. На Украину работает армия PR-компаний и информационных советников. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на III просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это потоки лжи. Это фейки, это инсценировки, порой настолько чудовищные, насколько человеческое сознание не может себе представить. Я имею в виду, например, мастерски, кровожадно сделанную инсценировку в Буче под Киевом. Понятно, что украинские специалисты сами вряд ли бы могли так высоко профессионально сработать», — заявил Песков.

По его словам, на Украину работает армия PR-компаний, телевизионщиков, информационных советников, специалистов по ведению информационной войны.

«Но до такого, конечно, за мою жизнь до такого никогда не доходило. И то, что я вижу сейчас — я не мог представить, что это может происходить на белом свете», — подчеркнул он.