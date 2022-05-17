Стокгольм, 17 мая, 2022, 11:04 — ИА Регнум. 17 мая министр иностранных дел Швеции Анн Линде под камеры журналистов подписала официальное прошение о вступлении в НАТО. Об этом сообщил телеканал SVT.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Анн Линде

«Это кажется нечто большим, серьезным, как будто мы пришли к тому, что, по нашему мнению, лучше всего служит интересам Швеции», — заявила Линде после того, как поставила свою подпись.

Она также отметила, что заявка Швеции будет подана вместе с аналогичной заявкой Финляндии. Когда это произойдет, не уточняется.

Напомним, что парламент Финляндии одобрит вступление в НАТО сегодня, 17 мая.