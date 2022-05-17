Москва, , 11:00 — REGNUM Решение властей Индии запретить экспорт пшеницы может усилить пессимистические настроения в других странах-экспортерах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

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«Индия ежегодно производит около 105 млн тонн пшеницы, но не является ее значимым экспортером. Этого объёма ей едва хватает для удовлетворения внутренних потребностей, — сказал Рамазанов. — Как правило, небольшие объёмы пшеницы, около 5 млн тонн, экспортируется в соседние страны. Однако в 2022 году в Индии ожидается некоторое сокращение производства пшеницы из-за засухи, что на фоне ожидаемого дефицита зерна на мировом рынке вынуждает её запретить вывоз пшеницы».

Как полагает эксперт, хотя запрет экспорта пшеницы из Индии и носит «символический характер», но настороженность Дели может усилить пессимистические настроения в других странах — экспортерах пшеницы.

«Россия, США, Канада, Франция и некоторые другие страны — экспортеры зерна, в том числе пшеницы, хотя не запретили ее экспорт, но жестко контролируют и создают значительные страховые запасы на случай дефицита», — уточнил Рамазанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что запрет экспорта индийской пшеницы не сильно скажется на мировом рынке этой сельхозпродукции.

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