Москва, 17 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Россия сможет противостоять странам Запада, заявил 17 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Отвечая на вопросы журналистов, Песков сказал, что Россия «сдюжит» противостояние с Западом. У нашей страны «всё для этого есть», отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков также назвал украинцев мирным и талантливым народом, пережившим длительное «оболванивание».