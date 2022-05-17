Москва, 17 мая, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Украинцы являются мирными людьми, однако пережившими «оболванивание», заявил 17 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, украинцы — талантливые, мирные люди, они являются родственным России народом.

«Но их очень долго «оболванивали», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также выразил уверенность, что спецоперация на Украине завершится победой России.