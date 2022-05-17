Песков: украинцы талантливые и мирные, но их «оболванили»
Москва, 17 мая, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Украинцы являются мирными людьми, однако пережившими «оболванивание», заявил 17 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
По его словам, украинцы — талантливые, мирные люди, они являются родственным России народом.
«Но их очень долго «оболванивали», — сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства также выразил уверенность, что спецоперация на Украине завершится победой России.