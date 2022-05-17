Кронштадт, Санкт-Петербург, 17 мая, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В доках Кронштадтского морского завода (КМЗ) в Санкт-Петербурге во время ремонта задымилась первая атомная подводная лодка ВМФ СССР К-3 «Ленинский комсомол», которая готовилась стать музейным экспонатом. Об этом сообщили 17 мая ИА REGNUM в пресс-службе КМЗ.

АПЛ К-3 «Ленинский комсомол»

ЧП произошло утром во вторник, 17 мая, в кабельном доке имени Митрофанова Кронштадтского морского завода.

«Пожара не было, было задымление. С декабря мы ведем ремонтные работы, готовим подлодку к выставке. Проводим много ремонтных работ, в том числе и огневых. Во время одной из таких операций произошло небольшое задымление, которое было тут же локализовано», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе завода отметили, что для предотвращения таких случаев в КМЗ дежурит пожарный расчет, который оперативно отреагировал на ЧП и ликвидировал его.

«Никакого ущерба людям не причинено, персонал, который тут работает, тут же был эвакуирован», — подытожили в пресс-службе КМЗ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» стала первой в ВМФ СССР и третьей в мире атомной подлодкой. Спущена на воду в Северодвинске 9 августа 1957 года. В 1961 году субмарина отправилась в свой первый боевой поход в Атлантику. В 1962 году совершила первый в мировой истории проход подо льдами Северного Ледовитого океана.

В 1991 году АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» была выведена из состава Северного флота и позднее поставлена в акваторию судоремонтного завода «Нерпа». В 2010 году главком ВМФ принял решение сохранить легендарную К-3 в качестве музейного экспоната. В октябре 2021 года она была отбуксирована в доки для ремонта и последующего размещения в качестве экспоната в «Музее славы» в Кронштадте.