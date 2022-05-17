Неаполь, Италия, 17 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Опера возникла в Италии, оперные арии становились гимном итальянских патриотов, именно в Италии написаны некоторые из величайших арий, получивших всемирную известность. Теперь итальянцы хотят, чтобы им отдали должное, сообщает 17 мая агентство France-Presse.

Que.es ЮНЕСКО

Италия подала заявку в ЮНЕСКО на включение итальянской оперы в список нематериального всемирного наследия. Решение должно быть принято в конце 2022 года.

«Опера родилась в Италии», — говорит француз Стефан Лисснер, директор неапольского театра «Сан-Карло», который открылся в 1737 году и претендует на звание старейшего оперного театра в мире. Первым великим оперным композитором считается итальянский композитор Клаудио Монтеверди, живший с 1567 по 1643 год, и это было только начало.

Но почему итальянская опера больше заслуживает попасть в зал славы ЮНЕСКО, чем ее зарубежные аналоги?

Министр культуры Италии Дарио Франческини объясняет, что опера — одно из «самых аутентичных и своеобразных культурных выражений Италии», получившее распространение во всем мире.

По его словам, «итальянское оперное пение является неотъемлемой частью мирового культурного наследия и дарит свет, силу и красоту в самые темные часы».

Сегодня в Италии насчитывается около 60 оперных театров — больше, чем где-либо в мире, а оперные певцы, такие как тенор XX века Лучано Паваротти, становятся мировыми звездами.