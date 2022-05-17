Канберра, 17 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Кандидат в сенаторы верхней палаты парламента Австралийской столичной территории Дэвид Покок призывает провести расследование в отношении компании, которая установила вывески на улицах столицы с его фото и именем, сбивающие с толку избирателей. Об этом 17 мая сообщил телеканал Nine News.

Brian ireland Канберра

16 мая Австралийская избирательная комиссия постановила, что реклама AdvanceAustralia, на которых Покок разрывает свою рубашку, чтобы показать скрытый логотип партии «Зеленых», нарушает федеральный закон о выборах.

Хотя у Покока действительно есть сильная экологическая программа, 34-летний политик все же является независимым кандидатом, борющимся за одно из двух мест в Сенате Австралийской столичной территории. Одно из них принадлежит лейбористам, а другое — действующему Зеду Сеселе из Либеральной партии.

В интервью NineNews Покок заявил, что Advance Australia «кишит людьми, очень близкими» к его оппоненту Зеду Сеселе, который является сенатором от правящей Либеральной партии Австралии.