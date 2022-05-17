Волгоград, 17 мая, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Анонимные сообщения о минировании поступили 17 мая в учебные заведения и некоторые ведомства в Волгограде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

В социальных сетях пользователи рассказывают, что эвакуация проходит в Арбитражном суде региона, больнице № 3, школах и вузах, областном комитете по строительству. Экстренные службы проверяют здания и прилегающие территории.

Проверка продлится несколько часов.