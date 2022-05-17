Москва, 17 мая, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение зафиксировать факт обстрела вооружёнными формированиями Украины приграничного села Алексеевка в Глушковском районе Курской области. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба СК.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

О новом факте обстрела сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он рассказал, что боевики около 5:00 обстреляли населённый пункт из крупнокалиберного орудия. Пострадавших нет, однако повреждены три частных дома и здание школы.

В СК уточнили, что следователи установят обстоятельства происшествия и дадут им правовую оценку.

«Будет установлен круг виновных лиц для привлечения их к уголовной ответственности», — говорится в заявлении комитета.