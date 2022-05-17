Москва, 17 мая, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В МВД РФ заявили о снятии ограничений на въезд в Россию, введённых ранее в отношении более чем трёх тысяч граждан Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

Пресс-служба администрации Курской области Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Курскую область

«МВД России принято решение о снятии ограничений на въезд на территорию России в отношении более 3 000 граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, допустивших два и более административных правонарушения незначительного характера либо нарушивших срок пребывания на территории Российской Федерации», — сказали в пресс-центре.

В ведомстве также подчеркнули, что в случае обращения по вопросу продления срока временного пребывания в РФ, постановки на миграционный учет по месту пребывания или оформления разрешения на проживание граждане указанных государств не будут привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России.