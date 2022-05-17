Лондон, 17 мая, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе опустилась ниже $960 за 1 тыс. кубометров. Об этом 17 мая свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ в доме

В ходе торгов на бирже цена июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $957 за тысячу кубометров. В целом с начала дня стоимость газа снижается на 4,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая цена на газ в Европе превышала $1200 за 1 тыс. кубометров.