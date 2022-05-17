Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM Генеральное консульство Латвии в Санкт-Петербурге и консульство Латвии в Пскове приостановили свою работу с 16 мая, сообщил 17 мая посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

Генконсульство Латвии в Петербурге. mfa. gov. lv

Напомним, с 1 мая генконсульство Латвии прекратило предоставление консульских услуг и прием визовых запросов.

«Деятельность консульства Латвии в Пскове и генерального консульства в Санкт-Петербурге приостановлена. Оказание консульских услуг продолжается в консульском отделе Посольства LV в Москве», — сообщил дипломат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после начала Россией специальной военной операции на Украине Латвия и Литва решили понизить уровень дипломатических отношений с РФ.

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