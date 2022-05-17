Луганск, , 10:22 — REGNUM Украинские войска обстреляли территорию Луганской Народной Республики более 900 раз с 17 февраля. Погибли 29 мирных жителей, сообщает 17 мая представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Осколок снаряда на улице Мариуполя Никита Третьяков © ИА REGNUM

Уточняется, что ранения получил ещё 51 мирный житель. Среди погибших — один ребёнок, ещё четверо детей были ранены.

За период с 17 февраля по 17 мая украинские силовики обстреляли территорию ЛНР 943 раза в применением тяжёлого вооружения. Они выпустили 9745 боеприпасов различного калибра, в том числе девять ракет «Точка-У» и 1837 снарядов «Град», «Ураган» и «Смерч».

1067 домостроений в 29 населенных пунктах были разрушены или получили повреждения. Кроме того, повреждён 101 объект гражданской инфраструктуры.

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