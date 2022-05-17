Южно-Сахалинск, , 10:09 — REGNUM На Сахалине в районе села Такое в лесу нашли скелет человек. Началась доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в областном СУ СКР.

Скелет Publicdomainpictures.net

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Работавшие на месте находки следователи не смогли определить пол скелетного останка. Назначено судебно-медицинское исследование.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, причина смерти человека. Для идентификации скелета будет проведено генотипоскопическое исследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Муринском парке на севере Санкт-Петербурга нашли под сухой травой скелет человека в истлевшей одежде.