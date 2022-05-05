Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM В Муринском парке на севере Санкт-Петербурга нашли под сухой травой скелет человека в истлевшей одежде, сообщили очевидцы 5 мая в группе «ДТП и ЧП СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Останки (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) vk.com/spb_today

На страшную находку наткнулась женщина, которая выгуливала своих собак. Скелетированные останки человека были скрыты сухой травой и, если бы не животные, тело умершего могли и не найти.

«Копали мышей — откопали череп», — рассказала петербурженка.

Горожанка поспешила вызвать на место сотрудников полиции и медиков. Останки направлены в морг для установления причины смерти.