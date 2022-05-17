Москва, , 10:08 — REGNUM Западные санкции против России могут иметь глобальные экономические последствия для всего мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявила финансовый эксперт Investing.com (Россия) Яна Шебалина.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На мировую экономику негативно влияют множество факторов, в том числе высокий уровень инфляции, напряженная геополитическая ситуация и санкции, — сказала Шебалина. — Ужесточение политики ФРС также играет важную роль в глобальной экономике, поскольку с ростом доллара, который является одной из ведущих валют в финансовой системе, центральные банки развитых стран могут быть вынуждены повысить процентную ставку, чтобы стимулировать местную валюту. Также укрепление позиций американской валюты увеличит объем долларовых долгов стран».

По ее словам, до конца 2022 года ожидается многократное повышение процентной ставки ФРС США, что может поддержать американскую валюту.

«Однако в условиях кризиса при рекордной инфляции доллар, безусловно, может оказаться в менее стабильной и предсказуемой ситуации, — сказал Шебалина. — Кроме того, западные санкции против России могут иметь глобальные экономические последствия для всего мира. Также из-за геополитической обстановки, роста цен на энергоносители и продовольствие, высокой инфляции в 2022 году ожидается значительное замедление темпов роста мирового ВВП — с 6,2% в 2021 году до 3-3,6% в 2022 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Елена Воронкова заявила, что при сильном долларе падает внешняя конкурентоспособность американских товаров и, соответственно, снижаются доходы американских зарубежных компаний.

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