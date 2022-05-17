Астана, 17 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Десять участков автомобильных дорог в Казахстане общей длиной свыше 2,5 тыс. км могут стать платными для грузового транспорта. Об этом 17 мая сообщил на совещании министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Photolure Автодорога Север — Юг

«Рассматривается вопрос введения платности (для грузовых АТС) на участках автодорог II категории, — сказал глава ведомства. — На сегодняшний день ведутся ремонтные работы — текущий и средний ремонт».

Министр добавил, что к 2025 году планируется сделать платными 4 тыс. км автодорог I и II категорий. Предварительно их отремонтируют.

Стоит отметить, что всего в Казахстане около 25 тыс. км автомобильных дорог. Из них платными уже сделали около 7 тыс. км.