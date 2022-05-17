Кош-Агачский район, Алтай, 17 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Троих жителей Кош-Агачского района Республики Алтай заподозрили в организации незаконной охоты на сибирского горного козла. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, преступление было совершено шесть лет назад.

Национальный парк «Сайлюгемский» Убитый козерог

По данным ведомства, в конце 2016 года обвиняемые организовали охоту для жителя одного из европейских стран, показав ему поддельные документы на добычу животных. В результате было добыто три особи козерога, а ущерб животному миру республики составил 240 тыс. рублей.

«Подозреваемые были доставлены в отделение полиции, где в ходе разбирательства признали свою вину. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело», — отметили в ведомстве.

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