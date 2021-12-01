Горно-Алтайск, , 13:07 — REGNUM В Республике Алтай ввели трёхлетний мораторий на охоту на сибирского горного козла. По словам главы региона Олега Хорохордина, решение принято сегодня, 1 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Охота на козерога на Алтае Цитата со страницы fillederien в инстаграм

Вопрос был поднят после скандала, связанного с публикацией в соцсетях фотографии московской охотницы с убитым ей животным. Местные жители возмутились этому, потребовав от властей принять меры. В связи с этим в регионе был проведён опрос, и большинство жителей поддержали мораторий.

«Сегодня по итогам всех обсуждений и консультаций такое решение принято. Мы в Республике Алтай вводим мораторий на добычу сибирского горного козла сроком на три года. Это значит, что на всей территории региона охота на козерога будет запрещена», — написал в своём блоге глава республики.

В течение трёх лет в республике будет проводиться учёт численности животных с оценкой динамики популяции. Олег Хорохордин поручил поручил оперативно согласовать это решение с профильным департаментом Минприроды РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, численность козерогов на Алтае за последние пять лет сократилась более, чем вдвое — с 8462 до 3761. Между тем, от популяции козлов зависит численность краснокнижных снежных барсов, для которых козероги являются основной добычей.

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