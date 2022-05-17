Курск, 17 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт 17 мая опубликовал фото пограничного села Алексеевка в Глушковском районе после обстрела.

Телеграм-канал Романа Старовойта Губернатор Курской области опубликовал фото села Алексеевка в Глушковском районе после обстрела

«К счастью, пострадавших нет. Всем окажем необходимую помощь», — прокомментировал губернатор.

Ранее Старовойт сообщил, что около 5:00 17 мая из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы.