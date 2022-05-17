Владивосток, 17 мая, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Жители Приморья с начала 2022 года подали 1360 заявок на бесплатное обучение по национальному проекту «Демография», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Александр Погожев ИА REGNUM За работой

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Пройти бесплатное обучение по нацпроекту могут граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, имеющие детей до семи лет, молодежь до 35 лет, безработные, стоящие на учёте в службе занятости, а также сотрудники, находящиеся под риском увольнения.

Новой профессии уже обучаются 139 приморцев.

Специалисты отмечают, что популярностью пользуются профессии: агент по операции с недвижимостью, обращение с отходами I—V классов опасности, графический дизайн, data-аналитик, специалист по интернет-продвижению, тестировщик программного обеспечения, ландшафтный дизайн, кадровое администрирование, бухгалтерский учет в коммерческой организации, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, повар, младший воспитатель, фотограф, тренер-преподаватель физической культуры.

«Нацпроект позволяет жителям Приморья, которые остались без работы в такое непростое время, найти себя и реализовать в новой профессии. Учиться никогда не поздно. Приморцы, пройдя переобучение по нацпроекту, находят работу и становятся успешными специалистами, и даже профессионалами своего нового дела. Это форма вовлечения в социум, возможность развития набирает популярность. Люди вновь чувствуют свою значимость в обществе, особенно те, кто постарше», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1,5 тыс. безработных жителей Ростовской области приступили к переобучению.