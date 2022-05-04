Ростов-на-Дону, , 14:50 — REGNUM Более 1,5 тыс. безработных жителей Ростовской области приступили к переобучению. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Рынок труда Permkrai.ru

«На профобучение в прошлом году направлено 5,4 тыс. безработных граждан. Ещё 5,2 тыс. человек прошли обучение благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В этом году планируется — не меньше», — отметил руководитель донской службы занятости населения Сергей Григорян.

Переобучение проводится под потребность в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах отдельных отраслей. Большая часть прошедших переобучение людей находит успешно трудоустраивается.

ИА REGNUM отмечает, что программы переобучения являются более предпочтительной формой поддержки безработных граждан, чем общественные работы. Это создаёт дополнительные компетенции у людей, возможность найти себя на рынке труда, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтруда РФ Антоном Котяковым 4 мая.

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