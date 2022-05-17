Енисейский район, Красноярский край, 17 мая, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Енисейском районе Красноярского края создадут новую особо охраняемую природную территорию (ООПТ) — памятник природы «Сосновый бор в Енисейском лесничестве». Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве экологии и рационального природопользования.

Марина Каширская ИА REGNUM Заповедник

Уточняется, что соответствующее решение принято 17 мая на заседании регионального правительства.

По словам главы минэкологии Павла Борзых, создание новой заповедной территории предусмотрено концепцией развития и размещения ООПТ краевого значения до 2030 года.

В территорию нового памятника природы площадью 779,04 га войдут малонарушенные лесные и пойменные равнинные ландшафты таёжной зоны Средней Сибири в границах Енисейского лесничества.

Охраняться будут ландшафтный комплекс, сосновый бор, редкие, а также находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений.

Доступ жителям на территорию будущего памятника природы останется открытым, подчеркнул Борзых. «Однако охранным режимом будет запрещено заготавливать древесину, проводить геологические изучения, разведку и добычу полезных ископаемых, а также возводить объекты капитального строительства», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на заповедных территориях Красноярского края посчитают медведей.

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