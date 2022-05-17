В Красноярском крае появится новая заповедная территория
Енисейский район, Красноярский край, 17 мая, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Енисейском районе Красноярского края создадут новую особо охраняемую природную территорию (ООПТ) — памятник природы «Сосновый бор в Енисейском лесничестве». Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве экологии и рационального природопользования.
Уточняется, что соответствующее решение принято 17 мая на заседании регионального правительства.
По словам главы минэкологии Павла Борзых, создание новой заповедной территории предусмотрено концепцией развития и размещения ООПТ краевого значения до 2030 года.
В территорию нового памятника природы площадью 779,04 га войдут малонарушенные лесные и пойменные равнинные ландшафты таёжной зоны Средней Сибири в границах Енисейского лесничества.
Охраняться будут ландшафтный комплекс, сосновый бор, редкие, а также находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений.
Доступ жителям на территорию будущего памятника природы останется открытым, подчеркнул Борзых. «Однако охранным режимом будет запрещено заготавливать древесину, проводить геологические изучения, разведку и добычу полезных ископаемых, а также возводить объекты капитального строительства», — добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, на заповедных территориях Красноярского края посчитают медведей.
Читайте также: В Красноярском крае посчитают медведей