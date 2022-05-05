Красноярск, , 12:14 — REGNUM На заповедных территориях Красноярского края посчитают медведей. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в краевом министерстве экологии и рационального природопользования.

Медведь (сс) CWitte

До 5 июля 2022 года мониторинг проведут в 29 заказниках регионального значения. Специалисты пройдут 175 маршрутов протяженностью более 2 тысяч км. При планировании маршрутов выбирались рельефы местности, где можно встретить чёткие медвежьи следы.

Результаты будут известны к концу августа. В 2021 году следы жизнедеятельности медведя зафиксировали в границах 22 особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Визуально шестерых животных отметили в трёх заказниках.

Как сообщало ИА REGNUM, первого детёныша косули в 2022 году заметили в Прибайкальском национальном парке.

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