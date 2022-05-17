Южно-Сахалинск, 17 мая, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске возобновили строительство легкоатлетического манежа, которое было остановлено из-за подорожания строительных материалов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

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Подрядная организация сможет увеличить сметную стоимость объекта после получения положительного заключения госэкспертизы. Этого удалось добиться благодаря мерам поддержки, которые оказываются в островном регионе строительным организациям.

В бюджете Сахалина восстановят расходные лимиты на стройку, которые были заложены ещё в 2019 году и составляли 1,4 млрд рублей.

Готовность объекта на сегодняшний день составляет 17%. Планируется, что строительство манежа завершится в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии откроют производство шлакоблоков для строительства доступного жилья в условиях вечной мерзлоты.