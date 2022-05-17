Среднеколымский район, , 08:36 — REGNUM В Якутии откроют производство шлакоблоков для строительства доступного жилья в условиях вечной мерзлоты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Корпорации развития Дальнего Востока.

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Новый резидент Арктической зоны РФ построит в Среднеколымске мини-завод по производству строительных шлакоблоков. Объём инвестиций в проект составит 74 млн рублей. По предварительным расчетам, производительность предприятия составит при первом запуске 450 блоков в рабочую смену.

В Среднеколымский район стройматериал завозится из Центральной Якутии и Колымы. Новый завод сделает строительство доступнее и дешевле. Ежемесячно цех сможет выпускать до 11,7 тыс. шлакоблоков, что полностью покрывает потребности района в строительном материале.

Как сообщало ИА REGNUM, импортозамещение в строительной отрасли в России составляет более 90%, заявил в ходе международной промышленной выставки «Иннопром Центральная Азия» замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.