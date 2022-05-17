Ереван, 17 мая, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Армении утром 17 мая задержали в Ереване и регионах страны около 170 протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает пресс-служба полиции республики.

Photolure Протесты в Ереване

По данным правоохранителей, в столице правоохранители задержали 155 человек. Ещё есть задержанные в Араратской и Гегаркуникской областях.

Протестующие уже утром начали перекрывать движение на улицах. Накануне вице-спикер парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян заявил, что весь Ереван «должен быть парализован».

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. В полиции нескольких лидеров протестующих обвинили в избиении группы пожилых людей и в подкупе с целью привлечь участников на митинг. Активистов задержали, возбуждены уголовные дела.