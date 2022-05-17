Ашхабад, , 08:51 — REGNUM Соединённые Штаты настроены на взаимодействие со странами Центральной Азии по широкому спектру — от экономического до климатического. Об этом на брифинге в Ашхабаде заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дин Томпсон.

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«Мы надеемся выстраивать нашу совместную работу с партнёрами по Центральной Азии по разным важным вопросам в это непростое, историческое время», — отметил представитель американского внешнеполитического ведомства, слова которого приводит туркменское информационное агентство Orient.

Он также подчеркнул, что в этой работе США нацелены на поддержку стран Центральной Азии «в целях укрепления их независимости, суверенитета и территориальной целостности, реализации их огромного экономического, коммерческого потенциала для того, чтобы регион мог быть сильным партнером для остального мира в таких областях, как безопасность, противодействие терроризму и насильственному экстремизму».

«Мы хотим продвигать больше прозрачности, взаимосвязи в регионе. Что касается разногласий, то мы их не ищем, а думаем больше над тем, как создать такую атмосферу, в которой они не возникают. Это, конечно, включает в себя продвижение в соблюдении прав граждан стран Центральной и Южной Азии. Сюда входит и обеспечение таких условий, когда, например, журналисты могут свободно делать свою работу», — добавил Томпсон.

Первый заместитель помощника госсекретаря США сообщил, что намерен также посетить Ташкент, кроме того, регион Центральной Азии на этой неделе посетит помощник госсекретаря США Дональд Лу.

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