Сеул, 17 мая, 2022, 08:43 — ИА Регнум. 17 мая президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил депутата Национального собрания (парламента), бывшего заместителя министра иностранных дел Чо Тхэ Ёна послом Южной Кореи в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

В тот же день южнокорейский лидер также назначил профессора кафедры инфекционных заболеваний Университета Сунгюнгван Пэк Кён Нан главой Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Известно, что Пэк Кён Нан на данную должность порекомендовал бывший кандидат в президенты Ан Чхоль Су, который снялся с выборов в пользу Юн Сок Ёля.