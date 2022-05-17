Нью-Йорк, США, 17 мая, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Сеть выложили первые кадры сериала «Квантовый скачок», который будет станет продолжением популярного научно-фантастического шоу 90-х годов XX века. Изображения были опубликованы 17 мая на портале Comicbook.

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На трёх из четырёх опубликованных снимках зрители могут видеть Рэймонда Ли в роли доктора Бена Сонга, который отправится во временные путешествия спустя 30 лет после того, как доктор Сэм Беккет (Скотт Бакула) вошёл в квантовый ускоритель. На фотографиях также запечатлены другие участники проекта — Эрни Хадсон, Мейсон Александр Парк, Кейтлин Бассетт и Нанриса Ли.

Напомним, Эрни Хадсон исполнит в этом шоу роль руководителя проекта путешествий во времени и ветерана вьетнамской войны Герберта Уильямса по прозвищу «Мэджик», который будет помогать главному герою. Премьера сериала состоится на телеканале NBC в конце 2022 года.