Москва, 17 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Москве Басманный суд вынес решение о заключении под стражу двоих подозреваемых в сексуальном насилии над заключенными в тюремной больнице Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС.

Тюрьма

Санитары туберкулезной тюремной больницы подозреваются в причастности к сексуальному насилию над заключенными. Один из пострадавших дал на них показания.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Сергея Линкевича и Виктора Шеянова, обвиняемых по пп. «а», «б» с. 2 ст. 132 УК («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц с особой жестокостью»)», — цитирует ТАСС решение суда.

ИА REGNUM напоминает, по делу о пытках в саратовской тюремной больнице потерпевшими признаны 13 человек, к ответственности привлекли шестерых. После сообщений о пытках заключенных в саратовской колонии были уволены десятки сотрудников регионального управления ФСИН.

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