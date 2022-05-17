Абу-Даби, 17 мая, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Депутат Национального собрания (парламента) Южной Кореи Чан Чжэ Вон принял 16 мая участие в церемонии похорон президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахаяна, а также встретился с новым лидером страны шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ОАЭ

В ходе встречи, представитель Южной Кореи выразил соболезнования от имени южнокорейского правительства в связи со смертью президента.

Чан Чжэ Вон также отметил, что двусторонние отношения достигли уровня особого стратегического партнёрства. Он добавил, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль надеется на дальнейшее повышение уровня двусторонних отношений.

Глава южнокорейской делегации передал шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну послание Юн Сок Ёля с поздравлениями с избранием на пост главы государства, а также приглашение посетить Сеул.

В свою очередь, новый президент ОАЭ подчеркнул важность отношений с Южной Кореей, поблагодарил Юн Сок Ёля за поздравления и выразил надежду на скорую встречу с южнокорейским лидером.

Ранее Чан Чжэ Вон встретился с главой администрации Абу-Даби Халдуном Халифой Аль Мубараком, с которым обсудил двусторонние отношения.