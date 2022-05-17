Новосибирск, , 08:24 — REGNUM В Новосибирской области в последние месяцы значительно сократилось количество желающих привиться против коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Вакцинация Mil.ru

Ежедневно в регионе против COVID-19 вакцинируются всего 2-2,5 тысячи человек. Между тем снижение темпов вакцинации и ревакцинации приводит к уменьшению иммунной прослойки, подчёркивают медики.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Лады Шалыгиной, заболеваемость коронавирусной инфекцией в последнее время резко сократилась (менее ста новых случаев ежедневно). Она отметила, что это в первую очередь связано с большим количеством вакцинированных ранее новосибирцев.

«Но расслабляться рано! С учётом нестойкости иммунитета к этой инфекции, — уже очевидно, что и после болезни, и после прививки, защита работает всего около полугода — мы рискуем в ближайшее время вновь получить рост заболеваемости», — подчеркнула Шалыгина.

На сегодняшний день иммунная прослойка в Новосибирской области снизилась примерно до 42%. Новосибирцев призывают ревакцинироваться против коронавирусной инфекции в срок.

Добавим, по состоянию на 16 мая в регионе одним компонентом вакцинировано 1 629 679 человек, двумя — 1 560 183.

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