Вашингтон, 17 мая, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) США успешно запустили прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Об этом 16 мая сообщается на сайте ведомства.

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«14 мая бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США произвёл успешный пуск оружия быстрого реагирования воздушного базирования AGM-183A, или ARRW, у побережья Южной Калифорнии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что достигнутая скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука. Руководитель программы вооружений ВВС США Хит Коллинз назвал результаты испытания «большим достижением».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным телеканала CNN, в середине марта США провели успешные тайные испытания гиперзвуковой ракеты, однако не стали сообщать об этом во избежание «усиления напряжённости с Россией».

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Тогда сообщаюсь, что ракета концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) версии компании Lockheed Martin была запущена с бомбардировщика B-52. При этом указывается, что новая ракета пролетела свыше 480 км на высоте более 19 км. Ракета концепции HAWC не несёт боеголовки, используя свою кинетическую энергию для уничтожения цели.