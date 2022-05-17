Москва, 17 мая, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Германия заплатит «немалую цену» при отказе от российской нефти, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Кроме того, парламентарий считает, что намерение ФРГ отказаться от другого российского энергоресурса — газа — можно отнести к «утопии».

«Отказ Германии от нашей нефти выглядит более достижимым, чем от газа, хотя и за это ей придется заплатить немалую цену. Отказ от газа, что бы ни говорили сторонники такого шага в правительстве Германии, в обозримой перспективе выглядит как утопия», — полагает он.

Вместе с тем сенатор отметил, что уход Германии от энергоносителей из России является «частью большой перестройки».

«Тем не менее курс Берлина на «распаривание» немецкой экономики и российских энергоресурсов — это составная часть большой перестройки того экономического европейского порядка, который сформировался в 1970-е годы и продлился около полувека», — подчеркнул Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая немецкий министр экономики и вице-канцлер страны Роберт Хабек заявил, что ФРГ сможет продержаться ближайшую зиму без поставок газа из России, если перейдет к значительной экономии энергии и полностью заполнит свои газохранилища.

15 мая агентство Bloomberg распространило информацию о том, что до конца 2022 года Германия якобы планирует ввести запрет на импорт российской нефти, не взирая на решение ЕС по этому поводу.