Памятник Суворову в Швейцарских Альпах пострадал от рук вандалов
Берн, 17 мая, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Памятник, посвящённый сподвижникам русского полководца Александра Суворова, погибшим во время перехода через Сен-Готард (важный горный перевал Швейцарских Альп) в 1799 году, установленный в городе Андерматт, пострадал от рук вандалов. Об этом 16 мая сообщил новостной портал Swissinfo.
Полиция кантона Ури уточнила, что неустановленные вандалы, судя по всему, наполняли краской мешочки и бросали их в памятник. Отмечается, что сведений о том, кто может быть виновником акта вандализма, у полиции нет. Также сотрудники полиции указали, что нанесённый памятнику материальный ущерб «не поддаётся оценке». Полиция обратилась к гражданам кантона с просьбой сообщить любую информацию о произошедшем, если таковая есть.
На снимке, опубликованном новостным порталом, можно увидеть множество отчётливых пятен синей и жёлтой краски на памятнике.
Памятник сподвижникам Суворова представляет собой высеченный в скале 12-метровый крест. Он находится на окраине Андерматта возле места битвы у Чертова моста в ущелье Шёленнен. Памятник был установлен в 1898 году на средства князя Сергея Голицына. Участок земли, на котором установлен монумент, является собственностью России. Каждый год осенью здесь, в рамках традиционных Суворовских дней, проходит торжественная церемония возложения венков, в которой принимают участие представители России, Белоруссии и Швейцарии.