Веллингтон, 17 мая, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксировали сейсмологи у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США.

♒ ♒ ♒ ♒ Последствия землетрясения

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался по координатам 56,497 градуса южной широты и 117,6766 градуса восточной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине десяти километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов индонезийского острова Суматра. Его очаг находился в 375 километрах от города Бандар-Лампунг на глубине 40 километров. Пострадавших не было.