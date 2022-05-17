Тегеран, , 08:20 — REGNUM 16 мая высокопоставленный представитель Иранской компании по управлению водными ресурсами (WMC) заявил, что Иран не нарушал права Ирака на воду в трансграничных реках. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран и Ирак на карте мира Izzedine

Джаббар Ватанфада, генеральный директор Бюро трансграничных рек и общих водных ресурсов, заявил, что Иран признает право Ирака на воду в трансграничных реках, при этом возникшие разногласия должны решаться на двусторонних встречах в рамках достигнутых договорённостей.

Он выразил надежду, что иракские официальные лица отреагируют на официальные ноты Ирана и согласятся провести встречи как можно скорее.

Представитель отметил, что Иран всегда выделял максимальное количество доступной воды для поступления на иракскую сторону по гуманитарным соображениям, а также согласно принципу добрососедства.

По словам Ватанфады, в течение последнего года Иран сбросил более 50 процентов воды с плотин Хирви и Озголе в провинции Керманшах, граничащей с Ираком, несмотря на осадки, с которыми столкнулась страна.

Он также отметил, что Иран запланировал строительство гидроэлектростанций таким образом, чтобы поток воды на иракскую землю никогда не перекрывался.