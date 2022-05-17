Берлин, 17 мая, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Отношение стран Латинской Америки к специальной военной операции на Украине резко отличается от позиции Запада, 16 мая передал немецкий телеканал ZDF.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Так, журналисты указали на то, что Венесуэла, Куба и Никарагуа полностью поддержали Россию в этом вопросе. Отмечается, что венесуэльский президент Николас Мадуро заявил о твердой поддержке Москвы Каракасом, а на первомайских торжествах на Кубе видели множество людей с флагами РФ и символом Z.

Еще двумя странами, которые восприняли события на Украине не так, как на Западе, стали Бразилия и Аргентина. Бывший бразильский президент Лула да Силва, решивший вновь баллотироваться на президентский пост, вовсе обвинил главу Украины Владимира Зеленского в том, что тот несет ответственность за происходящее на украинской земле.

Аргентинский вице-президент Кристина Киршнер уличила западные страны в двойных стандартах, напомнив о конфликте Аргентины и Великобритании из-за Фолклендских островов. Она подчеркнула, что британские силы бесцеремонно оккупировали архипелаг, пользуясь поддержкой других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна вновь займет нейтральную позицию по спецоперации на Украине. 16 мая глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал о том, что угрозы Запада изолировать отдельные страны могут привести к самоизоляции самих западных государств.