Ла-Пас, , 03:45 — REGNUM Боливийский суд продлил арест бывшему президенту Боливии Жанин Аньес, пришедшей к власти в результате государственного переворота и свержения Эво Моралеса в 2019 году, сообщает агентство ABI.

Жанин Аньес (в центре) Web.senado.gob.bo

«Судья постановил продлить меру пресечения еще на три месяца, учитывая, что в производстве находятся следственные действия, такие как опрос свидетелей и другие, которые не могут быть раскрыты, чтобы не навредить следствию», — заявили в суде.

Отмечается, что арест продлили и членам ее временного правительства. При этом все доводы защиты об отмене предварительного заключения суд отклонил.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года Жанин Аньес отвергла обвинения о государственном перевороте против экс-президента Боливии Эво Моралеса. По ее словам, у нее якобы не было выбора, кроме как возглавить страну после переворота. Тем не менее правоохранительные органы сочли ее доводы неубедительными.

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