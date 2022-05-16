Анкара, 17 мая, 2022, 02:11 — ИА Регнум. Приезд делегаций из Финляндии и Швеции в Турцию не изменит позицию Анкары по вступлению скандинавских стран в НАТО, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Турция не скажет «да» вхождению в организацию по безопасности тех стран, кто налагает санкции против нашей страны», — заявил он.

Эрдоган добавил, что уговоры на официальную позицию Анкары по этому вопросу не повлияют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что делегации из Хельсинки и Стокгольма могут не утруждать себя уговорами. По его словам, в парламентах этих государств есть сторонники терроризма. Также Эрдоган подчеркнул, что не собирается одобрять вступление в НАТО стран, которые вводили санкции против Турции.