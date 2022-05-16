Якутск, 17 мая, 2022, 02:01 — ИА Регнум. Для школьников села Бясь-Кюель в Горном районе Якутии, где в 2021 году от природного пожара пострадала школа, построят новую на 150 мест. Уже определен подрядчик, работы начнутся летом. Школу село получит по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

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Завершить строительство школы планируется до конца 2023 года. Она будет полностью укомплектована мебелью и оснащена учебно-лабораторным оборудованием, компьютерами, интерактивными досками.

Согласно техзаданию, в новом двухэтажном каменном здании на 150 мест будут учебные классы, лаборантские и мастерские, актовый и спортивные залы, библиотека, столовая с пищеблоком, а также медкабинет и административные помещения.

134 школьника села Бясь-Кюель учатся в старом деревянном здании 1982 года постройки.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из крупных городов Приморья построят большую школу.