Уссурийск, Приморский край, , 05:55 — REGNUM В одном из крупных городов Приморья построят большую школу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

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Минобразования региона и группа компаний «ПроШкола» подписали планы работ по заключению концессионных соглашений для строительства школы в Уссурийске на 1100 мест.

Проект по строительству новой школы одобрили в рамках третьей волны отбора заявок на «демографическую субсидию». Город получит новое образовательное учреждение в 2024 году. Предварительная стоимость всех работ- 1,76 млрд рублей.

«Эта школа очень нужна городу. Мы уже сформировали дорожную карту. В июне планируется подписание концессионного соглашения, после чего начнется строительство», — пояснила первый замминистра образования Приморья Ирина Бушманова.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Волжский в Костроме завершается возведение стен здания школы, рассчитанной на 900 мест.