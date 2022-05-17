Якутск, , 01:52 — REGNUM В Якутии к летней кампании готовят 537 детских центров и лагерей отдыха для 37 тыс. детей. В этом году впервые финансирование из госбюджета на организацию летнего отдыха получили спортивные лагеря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Дети играют Кристина Уколова © ИА REGNUM

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Из регионального бюджета также оплатят 976 путёвок в лагеря Краснодарского и Приморского краёв, это на 563 больше, чем в прошлом году. В рамках проекта «Дети Арктики» 332 путёвки выделяют арктическим районам, оплатят помимо путёвок оплатят проезд с районного центра до лагеря и обратно.

Спортивно-оздоровительные лагеря будут работать в Якутске, Алданском, Намском, Сунтарском и Чурапчинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле в летний период будут работать семь загородных оздоровительных и 82 лагеря с дневным пребыванием. В лагерях с дневным пребыванием отдохнут более 20 тыс. детей, а в семи муниципальных загородных оздоровительных лагерях будет организован отдых для 3600 детей.